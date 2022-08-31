Giriş Tarihi: 31.08.2022 07:53 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 07:58

“Öptüm Seni Şeker” şarkısıyla gönülleri fethetmişti! 57 yaşındaki Bora Gencer için zaman sanki durmuş! Yorum yağdı "İnsan hiç mi yaşlanmaz"

90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, sosyal medyada gündem oldu. "Öptüm Seni Şeker" isimli ilk albümüyle gönüllere taht kurdu. Aysel Gürel ve Garo Mafyan imzalı "Öptüm Seni Şeker" adlı şarkı kısa zamanda sevildi. Uzun süren sessizliğin ardından yeni projesi gündeme gelen Bora Gencer'i görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sunuculuk, oyunculuk, ses sanatçılığı gibi farklı yetenekleri bulunan Bora Gencer, objektiflerden uzak bir yaşam sürmeye devam ediyor. Caz piyanisti olan babası İlham Gencer'in de etkisiyle küçük yaşlarda müziğe ilgi duydu. Bora Gencer, için yıllar adeta durmuş gibi. Şimdilerde 57 yaşında olan Bora Gencer eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Bora Gencer'in son hali...