Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu toy halleri ilgi odağı oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu'nun değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali... Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. Değişimi ile şaşırtan ünlüleri sizler için derledik...