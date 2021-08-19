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Haberler Galeri Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...
Giriş Tarihi: 19.08.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 11:50

Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu toy halleri ilgi odağı oldu. Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu'nun değişimi hayranlarını şaşırttı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Yer aldığı dizideki performansı ile beğeni toplayan Birkan Sokullu'nun 15 yıl önceki halleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

O Şimdi Asker şarkısı ile ünlenen Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıkan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu toy halleri ilgi odağı oldu.

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Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Kariyerinin ilk yıllarında Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinde oynayan Birkan Sokullu'nun değişimi hayranlarını şaşırttı. İşte Birkan Sokullu'nun yıllar önceki hali...

Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...

Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulanlardan oldu.

Oyuncu Birkan Sokullu ile şarkıcı Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri ortaya çıktı! Toy halleri ile Birkan Sokullu olay yarattı...
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