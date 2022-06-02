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Haberler Galeri Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 02.06.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 15:34

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu. 36 yaşındaki oyuncu İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden bir kız çocuğu olan İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı. Sonrasında kendisi gibi oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan İsmail Hacıoğlu kısa bir süre sonra güzel oyuncudan da ayrılmıştı. Hacıoğlu, Çağıran'dan ayrıldıktan sonra ise eski eşi ile buzları eritti. Çift, kızları Yemin için sık sık biraraya geliyor. Son olarak sosyal medyaya düşen İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'in sevimli halleri beğeni topladı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

Ekranların sevilen oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

İsmail Hacıoğlu, Şubat 2016'da Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl kızları Yemin dünyaya gelmişti. Ancak çiftin evliliğine 2020 yılında gölge düşmüştü.

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

İsmail Hacıoğlu'nun 4 yıllık eşi Duygu Kumarki, evliliklerinin bitmesinin nedeni olarak Merve Çağıran'ı göstermişti.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

Merve Çağıran ise "Yuva yıkan kadın değilim" diyerek iddiaları yalanladı, bir süre daha İsmail Hacıoğlu ile ilişkisine devam etti.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kızı Yemin ile pozlarına beğeni yağdı! Yemin bakın kime benziyor!

Ancak Hacıoğlu ile Çağıran'ın da ilişkisi uzun sürmedi, ikili birkaç ay önce ayrıldı.

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