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Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:59

Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlendikten kısa bir süre sonra anne olan Özge Özder, 2021 yılında kızı Luna'yı kucağına almıştı. Mutlu ailesi ile sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Özge Özder, son yaptığı açıklama ile kötü haberi duyurdu. Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu. İşte Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz'ün sağlık durumu...

Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Özge Özder'in müzisyen eşi Sinan Güleryüz'ün apandisti patladı. 2 gün boyunca patlak apandisitle gezen Güleryüz hemen ameliyata alındı. 2.5 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlına kavuşan Güleryüz taburcu edildi.

Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Özge Özder eşinin son sağlık durumunu paylaştı: 'Sinan çıktı çok şükür. Eve geçtik. İyi daha da iyi olacak. 'Neyi var' diye merak edenlere; Apandisti patladı. Patlamakla kalmadı 48 saatten fazla patlak bir apandisle gezdi. Bunun sonucunda her yer saçılan zehirle dolmuş oldu. Zor bir süreçti çok şükür geçti.'

Eşini bir an olsun yalnız bırakmayan Özder eşi ile çekildiği bu fotoğrafı da '2 saatlik ameliyat, karında 3 delik yatakta bir hafta zorlu süreç verilen 9 kilo ama 10 kat daha fazla artan sevgi.' notuyla yayınladı.

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Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Ünlü oyuncu Özge Özder, ekranların sempatik ve güler yüzlü ismi. Uzun yıllardır birçok projenin aranılan ismi olan Özder, hiçbir sansasyonel olaya karışmadan yaptığı sosyal sorumluluk kampanyalarıyla dikkat çekti.

Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Özder, 2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile hayatını birleştirdi. Çiftin Luna adından bir kızları oldu. Ancak "Aşkın yaşı olur mu?" tartışmasının içinde buldu birden kendisini. Güleryüz ile aralarında 7 yaş fark vardı. Başlarda bu durum kimsenin dikkatini çekmemişti ama kısa süre sonra bu tarz haberlerin ilgi odağı oldu.

Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...

Özder, o dönem yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Sinan'la aramızdaki yaş farkı beni rahatsız etmiyor. Tanışıp çok iyi anlaştık. Benimde yaşını sormak 2 hafta sonra aklıma geldi. Sinan da kendisini birkaç yaş büyük göstermişti. Ancak tabii ki aramızdaki yaş farkını biliyordum. Biz yaş farkı dışarıdan çok belli olan bir çift değiliz. 1,5 sene basın da durumu anlamadı. Sonra birileri bunu fark edip haber yaptı. Çok mutlu bir çift olarak hayatımıza devam ediyoruz. Hep güzel bir ailem olsun istiyordum ama Sinan'ın karşıma çıkmasıyla bu düşüncem de anlam buldu.

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