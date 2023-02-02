Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:50
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
14:59
Oyuncu Özge Özder kötü haberi sosyal medyadan duyurdu: Zehir her yere saçılmış...
Şarkıcı Sinan Güleryüz ile evlendikten kısa bir süre sonra anne olan Özge Özder, 2021 yılında kızı Luna'yı kucağına almıştı. Mutlu ailesi ile sanat camiasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Özge Özder, son yaptığı açıklama ile kötü haberi duyurdu. Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz hastanelik oldu. İşte Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz'ün sağlık durumu...