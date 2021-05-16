HaberlerGaleriPelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:08Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 17:12
Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...
2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Pelin Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Pelin Akil kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'ın üstsüz pozlarına kayıtsız kalamadı. Bahçede tadilat işleri yaparken üstsüz pozlarını paylaşan Anıl Altan'a ilk yorum Pelin Akil'den gelirken güzel oyuncunun sözleri gülümsetti. İşte eşinin pozlarını kıskanan Pelin Akil'in Anıl Altan'a yorumu...