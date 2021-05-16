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Haberler Galeri Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...
Giriş Tarihi: 16.05.2021 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 17:12

yakışıklı eşi 'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

2016 yılında nikah masasına oturan ile çifti, 2019 yılında ikiz kızları ve 'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Pelin Akil, eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti. Pelin Akil kendisi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'ın üstsüz pozlarına kayıtsız kalamadı. Bahçede tadilat işleri yaparken üstsüz pozlarını paylaşan Anıl Altan'a ilk yorum Pelin Akil'den gelirken güzel oyuncunun sözleri gülümsetti. İşte eşinin pozlarını kıskanan Pelin Akil'in Anıl Altan'a yorumu...

Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

2016 yılında nikah masasına oturan ile çifti, 2019 yılında ikiz kızları ve 'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan , eşinin son paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

kendisi gibi oyuncu eşi 'ın üstsüz pozlarına kayıtsız kalamadı.

Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

Bahçede tadilat işleri yaparken üstsüz pozlarını paylaşan 'a ilk yorum 'den gelirken güzel oyuncunun sözleri gülümsetti.

Pelin Akil yakışıklı eşi Anıl Altan'ın üst pozuna kayıtsız kalamadı! Pelin Akil öyle bir yorum yaptı ki...

İşte eşinin pozlarını kıskanan 'in 'a yorumu...

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