Pelin Karahan annesini paylaştı: Taş bebek 60 oldu bugün! Pelin Karahan’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.4 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karan son olarak annesi Nural Koçyiğit'in doğum gününü kutladığı nostaljik kareleri "Taş bebek 60 oldu bugün" notu ile yayınladı. Pelin Karahan'ın kendi gibi güzel gözlü annesini görenler hayran kaldı. İşte benzerlikleriyle sosyal medyada ilgi odağı olan Pelin Karahan'ın annesi ile doğum gününden kareler...