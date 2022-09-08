Giriş Tarihi: 08.09.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 06:41

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü de liseli oldu! Güzel anne Pınar Altuğ paylaştı kızı Su Atacan'a yorum yağdı!

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, bu rolle hafızalara kazındı. Çocuklar Duymasın ile şöhretine şöhret katan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, magazin gündeminde en çok boy gösteren ünlü isimlerden olmaya devam ediyor. 12 Nisan 2008 tarihinde kendisinden 9 yaş küçük olan meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ kısa süre sonra da anne olmuştu. Çiftin mutlu evliliklerinden Su adını verdikleri bir kızları olmuştu. Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su büyüdü de liseli oldu bile. Pınar Altuğ kızı Su Atacan'nın liseye başlamasını paylaştığı kare ile kutladı. Güzelliğiyle ve babasına benzerliğiyle dikkat çeken Su Atacan'nın karesine sosyal medyadan yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan'ın son hali...