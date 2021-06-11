Giriş Tarihi: 11.06.2021 08:15Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 08:20
Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!
Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile 10 yıl öncesine ait bir kareyi paylaştı. Pınar Altuğ'un beğeni yağan karesine kayınvalidesi de kayıtsız kalamadı. İşte babası Yağmur Atacan'a benzetilen Su Atacan ile annesi Pınar Altuğ'un pozuna babaanneden gelen yorum...