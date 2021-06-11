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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 08:15 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 08:20

'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak kızı Su ile 10 yıl öncesine ait bir kareyi paylaştı. Pınar Altuğ'un beğeni yağan karesine kayınvalidesi de kayıtsız kalamadı. İşte babası 'a benzetilen ile annesi Pınar Altuğ'un pozuna babaanneden gelen yorum...

Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

Ekranların uzun soluklu dizisi 'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

Güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

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Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu son olarak kızı Su ile 10 yıl öncesine ait bir kareyi paylaştı.

Pınar Altuğ'un kızı Su ile paylaşımına kayınvalidesinden bomba yorum!

'un beğeni yağan karesine kayınvalidesi de kayıtsız kalamadı.

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