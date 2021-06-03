Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 03.06.2021 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 06:18

Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! ’yu bir de şimdi görün!

Bir döneme damga vuran ' Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu , ortaya çıktı. 'in Sinan'ı Ataberk Mutlu büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. , değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor. Küçük yıldız şu anda 15 yaşında... İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın

Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı. 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

Bir döneme damga vuran ' Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu , ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

Karayel'in Sinan'ı büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı sosyal medyaya damga vurdu! Çocuk yıldız Ataberk Mutlu’yu bir de şimdi görün!

Dizide 'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran , sosyal medyayı aktif kullanıyor.

SON DAKİKA