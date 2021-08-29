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Haberler Galeri Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!
Giriş Tarihi: 29.08.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 14:40

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın yaptığı bomba açıklamalar ve sosyal medyadan verdiği son pozları...

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Rafet El Roman'ın kızı Su, çapkınlıklarıyla gündeme gelen babası hakkında konuştu. Su, babasına destek verdi.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Rafet El Roman'ın yıllar önce boşandığı Tuğba Altıntop'tan Su ve Şevval adında iki kızı var.

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Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Şarkıcılığa soyunan Su El Roman çapkınlıklarıyla gündeme gelen babası hakkında konuştu.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Su "Herkes kendi hayatını yaşasın. Gün gelir ben de buna benzer şeylerle gündeme gelebilirim. Kimse için kötü düşünmüyorum, benim için de kimse düşünmesin. Can yakmadığın sürece sıkıntı yoktur" dedi.

Rafet El Roman’ın kızı Su El Roman’dan bomba açıklamalar! Estetikle bambaşka birine dönüşen Su sosyal medyayı çalkaladı!

Ünlü bir babanın kızı olmanın avantaj ve dezavantajları olduğunu söyleyen Su El Roman "Herkes Babamdan dolayı 1-0 önde başladığımı sanıyor. Yok öyle bir şey..."

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