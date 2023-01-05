Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:00

Rolünü Serenay'a kaptıran Özge Özpirinçci'den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılı eylül ayında evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da kısa süre önce 1 yaşına bastı. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci'nin son olarak hayranlarını sevindiren bir haber gelmiş oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Aile' dizisinde rol alacağı konuşulmuştu. Son anda rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci'den birbirinden cesur pozlar geldi. Umut Evirgen'e poz veren Özge Özpirinçci'nin cüretkar hallerine beğeni yağdı... İşte Özge Özpirinçci'nin iddialı pozları...