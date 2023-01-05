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Haberler Galeri Rolünü Serenay'a kaptıran Özge Özpirinçci'den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!
Giriş Tarihi: 05.01.2023 13:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 14:00

Rolünü Serenay'a kaptıran Özge Özpirinçci'den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile meslektaşı Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021 yılı eylül ayında evlilikle taçlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda evlilik yıldönümlerini kutlayan Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızları Mercan da kısa süre önce 1 yaşına bastı. Zamanının çoğunu ailesine ayıran Özge Özpirinçci'nin son olarak hayranlarını sevindiren bir haber gelmiş oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ ile 'Aile' dizisinde rol alacağı konuşulmuştu. Son anda rolünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Özge Özpirinçci'den birbirinden cesur pozlar geldi. Umut Evirgen'e poz veren Özge Özpirinçci'nin cüretkar hallerine beğeni yağdı... İşte Özge Özpirinçci'nin iddialı pozları...

Rolünü Serenay’a kaptıran Özge Özpirinçci’den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Aile dizisinde rol alacağı konuşulan Özge Özpirinçci son anda işini Serenay Sarıkaya'ya kaptırmış ve büyük şok yaşamıştı.

Rolünü Serenay’a kaptıran Özge Özpirinçci’den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Güzel oyuncuuzun süredir boyatmadığı beyaz saçlarına bu olay sonrası veda etmiş ve imaj yenilemişti.

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Rolünü Serenay’a kaptıran Özge Özpirinçci’den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Özge Özpirinçci'den cüretkar pozlar geldi.

Rolünü Serenay’a kaptıran Özge Özpirinçci’den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

'Tatar Ramazan' adlı dizide birlikte rol alan ve set arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.

Rolünü Serenay’a kaptıran Özge Özpirinçci’den bu kez çok cüretkar! Özge Özpirinçci bakın kime poz verdi!

Çift mutlu evliliklerini kızları Mercan ile taçlandırmıştı.

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