Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya düştü. Ferah Zeydan mide küçültme ameliyatı ile verdiği 70 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...