Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan'ın son hali ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 20.08.2021 14:34 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 14:37

Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan'ın son hali ağızları açık bıraktı...

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya düştü. Ferah Zeydan mide küçültme ameliyatı ile verdiği 70 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...

Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 152 kilodan 82 kiloya düştü. Ferah Zeydan mide küçültme ameliyatı ile verdiği 70 kilo sonrası büyük bir değişime uğradı.

Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan sosyal medyanın ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz verdikleri kilolarla büyük değişime uğrayan ünlü isimler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...
Şarkı yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan 70 kilo verdi değişimi inanılmaz oldu! Ferah Zeydan’ın son hali ağızları açık bıraktı...
SON DAKİKA