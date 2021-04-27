Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.