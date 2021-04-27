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Haberler Galeri Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti
Giriş Tarihi: 27.04.2021 09:09 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 09:13

Şarkıcı ile ’un güzel gözlü kızları ’e yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan kızı Eliz 'in yeni fotoğrafını 'Babasını işe uğurluyo' notuyla paylaştı. Sosyal medyada 'Eliz babasına mı benziyor yoksa annesine mi?' yorumları yapıldı. Birçok takipçi minik Eliz'in annesi Buse Varol'un kopyası olduğunu yazdı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve 'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetlerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

, geçtiğimiz aylarda kucağına aldığı bebek ile yeni fotoğraf paylaştı.

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Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan son paylaşımını ile sohbet ederken yapmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

Şarkıcı 'in fotoğrafını ''Dertleşiyoruz kızımla'' notuyla paylaşmıştı.

Şarkıcı Alişan ile Buse Varol’un güzel gözlü kızları Eliz’e yorum yağdı! Şirin hali ‘Maşallah’ dedirtti

'in yeni fotoğrafını 'Babasını işe uğurluyo' notuyla paylaştı.

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