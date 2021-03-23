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Şarkıcı 'dan oğlu ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

Sevilen şarkıcı ile oyuncu eşi geçtiğimiz haftalarda kızları 'i kucaklarına almıştı. adından 2 yaşında bir de oğulları olan Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medyada çocukları ile paylaşım yapmaktan büyük mutluluk duyuyor. Sık sık hayranlarına paylaşımda buluna ünlü çiftte yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Alişan oğlu Burak ile sevenlerine 'merhaba' dedi. "Buda büyüyecek" notu düştüğü paylaşımı sonrası için 'Babasının oğlu' yorumları yapıldı. Alişan daha önce çocukluk fotoğrafını paylaşmış ve oğlu Burak'ı kendisine benzetmişti... İşte Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz...

Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:37
Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

Sevilen şarkıcı ile oyuncu eşi geçtiğimiz haftalarda kızları 'i kucaklarına almıştı.

Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

adından 2 yaşında bir de oğulları olan ve çifti sosyal medyada çocukları ile paylaşım yapmaktan büyük mutluluk duyuyor.

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Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

Sık sık hayranlarına paylaşımda buluna ünlü çiftte yeni kareler gelmeye devam ediyor.

Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

Son olarak şarkıcı oğlu ile sevenlerine 'merhaba' dedi. "Buda büyüyecek" notu düştüğü paylaşımı sonrası için 'Babasının oğlu' yorumları yapıldı.

Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

daha önce çocukluk fotoğrafını paylaşmış ve oğlu 'ı kendisine benzetmişti... İşte ve kızı ...

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