Şarkıcı Alişan'dan oğlu Burak ile yeni paylaşım geldi! 'Babasının oğlu' yorumları yağdı...

Sevilen şarkıcı Alişan ile oyuncu eşi Buse Varol geçtiğimiz haftalarda kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Burak adından 2 yaşında bir de oğulları olan Alişan ve Buse Varol çifti sosyal medyada çocukları ile paylaşım yapmaktan büyük mutluluk duyuyor. Sık sık hayranlarına paylaşımda buluna ünlü çiftte yeni kareler gelmeye devam ediyor. Son olarak şarkıcı Alişan oğlu Burak ile sevenlerine 'merhaba' dedi. "Buda büyüyecek" notu düştüğü paylaşımı sonrası Alişan'ın oğlu Burak için 'Babasının oğlu' yorumları yapıldı. Alişan daha önce çocukluk fotoğrafını paylaşmış ve oğlu Burak'ı kendisine benzetmişti... İşte Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz...