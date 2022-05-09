Giriş Tarihi: 09.05.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 07:39

Şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini sollamıştı! Değişimi muhteşem olan Melodi Bozkurt'un anne özlemi: Sensiz 2. Anneler Günü...

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Yurt dışında olduğu için annesine özlem duyan Melodi Bozkurt son olarak yaptığı Anneler Günü paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. "Sensiz 2. Anneler Günü" diyen Melodi Bozkurt annesi Ceylan'a olan özlemini haykırdı. İşte şarkıcı Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...