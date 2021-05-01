Şarkıcı Ebru Yaşar’ın nostaljik görüntüleri estetiği ele verdi! Ebru Yaşar'ın değişimi olay oldu!

15 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile buzları eriten Ebru Yaşar ikinci kez İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show'un bu akşam ki konuklarından olan şarkıcı Ebru Yaşar sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarla hayranlarını ekran başına davet etti. Değişimi ile dikkat çeken Ebru Yaşar'ın son hali konuşulurken geçtiğimiz aylarda katıldığı İbo Show'daki estetiksiz halleri yeniden gündeme geldi. İşte Ebru Yaşar'ın estetiksiz halleri... Geçtiğimiz aylarda İbo Show'a Ebru Yaşar'ın nostaljik görüntüleri damga vurmuştu. İbrahim Tatlıses'in 'Değişmemişsin' diye espri yaptığı Ebru Yaşar'ın yıllar önceki halleri geçirdiği estetik operasyonları da ele verdi. Ünlü güzellerin estetiksiz hallerini sizler için derledik...