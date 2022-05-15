Giriş Tarihi: 15.05.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 11:18

Şarkıcı Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler’in aşk yuvası gündem oldu! Göz kamaştıran villada Hadise’ye özel...

Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. 15 Mart'ta aile arasında gizlice nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, bu mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde taçlandırdı. Ünlü şarkıcı, 30 Nisan'da Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşk yuvaları belli oldu. Hadise ile Mehmet Dinçerler, İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol'un evlerini kiralamıştı. Hadise, evi baştan aşağı yenileme kararı aldı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi. Hadise'nin bir de özel isteği oldu. İşte çiçeği burnunda çiftin aşk yuvası ve Hadise'nin özel isteği…