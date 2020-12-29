Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Son dönemde oyuncu Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen Hadise 2021'e servetine servet katarak giriyor. Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak Tik Tokyılbaşı konseri ile adından söz ettirdi. Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin üç saatlik akustik performansı için aldığı ücret...
Giriş Tarihi: 29.12.2020
11:07
Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
11:14
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