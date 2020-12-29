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Şarkıcı ’ta! Hadise'nin Tik Tok için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Son dönemde oyuncu ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen 2021'e servetine servet katarak giriyor. Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan Hadise'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak ile adından söz ettirdi. için aldığı ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin üç saatlik akustik performansı için aldığı ücret...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 11:14
Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Son dönemde oyuncu ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen 2021'e servetine servet katarak giriyor.

Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Şu sıralar aşk hayatında olumsuzluklar yaşanan 'nin iş hayatında ise yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren son olarak ile adından söz ettirdi.

Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

'nin için aldığı ücret dudak uçuklattı. İşte Hadise'nin üç saatlik akustik performansı için aldığı ücret...

Şarkıcı Hadise Tik Tok’ta! Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz haftalarda konavirüsü atlattıktan sonra kendisini işe veren şarkıcı , ilk olarak yüzü olduğu kolajen markası için kamera karşısına geçti.

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