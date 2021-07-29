Şarkıcı Hande Yener'den bikinili dans şov! 48 yaşındaki Hande Yener yeşil bikinisi ile hayran bıraktı...

Başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir itirafta bulunmuştu. Hande Yener, yaklaşık bir yıl önce meme kanserine yakalandığını ve hastalığını annesi dahil herkesten gizlediğini açıklamıştı. Sağlığına kavuşan Hande Yener şu sıralar ardı ardına verdiği konserler ile hayranlarıyla hasret gideriyor. İddialı sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hande Yener'den son olarak bikinili pozlar geldi. Geçtiğimiz gün siyah bikinisi ile boy gösteren 48 yaşındaki Hande Yener şimdi de yeşil bikinisi ile çimlerin üzerinde dans ettiği anları paylaştı. Hande Yener düzgün fiziği genç kızlara taş çıkardı. İşte Hande Yener'in bikinili dansı ve ünlü güzellerin tatil paylaşımları...