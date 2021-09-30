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Haberler Galeri Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...
Giriş Tarihi: 30.09.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.09.2021 15:43

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sulta son olarak aracı ile seyir halindeyken büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştü. Oğlu ile yolculuk yaparken aracı alev alan Nadide Sultan facianın eşiğinden dönmüştü. Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. İşine eski temposunda devam etmeyen Nadide Sultan zamanının çoğunu oğlu Kaan'a ayırdı. Şimdilerde 44 yaşındaki Nadide Sultan daha önce bir röportajında evliliği, hamilelik süreci ve oğlu Kaan ile ilgili merak edilenlere yanıt vermiş "Kaan ile birlikte daha da güçlendim" demişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Nadide Sultan paylaşımları ile dikkat çekiyor. Özellikle Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımlarına beğeni yağıyor. İşte Nadide Sultan'ın oğlu Kaan ile paylaşımları...

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sulta son olarak aracı ile seyir halindeyken büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştü.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Oğlu ile yolculuk yaparken aracı alev alan Nadide Sultan facianın eşiğinden dönmüştü.

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Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Nadide Sultan, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: "Araçla gidiyordum, akşam saatlerinde Kaan da uyuya kaldı. Belimde bir sıcaklık hissettim. Herhalde 'biraz fazla yol gittim terledim' sandım. Biraz daha canım acıyınca aracın koltuk kısmında sıcaklık olduğunu fark ettim. Arabayı kenara çektim söndürmeye çalıştım.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

İlk etapta cam çok az açıktı, 'sigara izmariti mi geldi' diye düşündüm. Videoya çekip servise gönderdim. 'Teknik şeylerden kaynaklanabilir, yangın yayılabilir' dediler.

Şarkıcı Nadide Sultan oğlu ile ölümden dönmüştü... İşte Nadide Sultan’ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan...

Araç servise götürdük. Teknik bir aksaklıktan kaynaklanıyormuş, benim arabamın aynı modeli yanmış oradakiler söyledi. Ben bu olaydan sonra kurban kestirdim. Afrika'daki çocuklara gönderdim."

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