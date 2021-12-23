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Haberler Galeri Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'ya özlemini haykırdı! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 16:27

Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı'ya özlemini haykırdı! Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getirdi. İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor.

Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı şimdilerde 20 yaşında güzeller güzeli bir genç kız.

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Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getirdi.

Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

İşte güzelliğiyle dikkat çeken Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun son hali...

Şarkıcı Nilüfer kızı Ayşe Nazlı’ya özlemini haykırdı! Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı güzelliğiyle dikkatleri üzerine topluyor!

Nilüfer kızı ile pozuna "Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi…" notunu düştü...

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