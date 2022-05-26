Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:35

Şendul Şaban'ın minik yıldızı öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı! Şendul Şaban filminde Kemal Sunal'ın kızını canlandırmıştı...

Kemal Sunal'ın 1985 yapımı filmi Şendul Şaban işsiz kalan Şaban'la sekreter eşinin komik hikayesini anlatıyordu. Bu filmde Kemal Sunal'a Nevra Serezli ve Halit Akçatepe gibi oyuncular da eşlik ediyordu. Şendul Şaban'ın yönetmen koltuğunda ise sinemanın efsanesi Kartal Tibet vardı. Gösterime girdiği dönemden bugüne büyük beğeni toplayan filmde Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor. Yeşilçam'a damga vuran Şendul Şaban filmindeki dünya tatlısı minik kız öyle biri çıktı ki ağızlar açık kaldı. Bakın Şendul Şaban'ın minik yıldızı kim? İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...