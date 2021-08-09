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Haberler Galeri Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş "Karabiberden bıktım"
Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:21

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş "Karabiberden bıktım"

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti. İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş son olarak yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etti. Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum." dedi. Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı. Neredeyse hiç değişmeyen İlknur Soydaş için "Adeta zaman onun için durmuş" yorumları yapıldı. İşte Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim'i İlknur Soydaş'ın son hali...

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş Karabiberden bıktım

'Karabiberim' şarkısının klibinde Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği esmer güzel İlknur Soydaş, evlendikten sonra camiadan elini eteğini çekmişti.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş Karabiberden bıktım

İş insanı Cem Pole ile hayatını birleştirdikten sonra ekranlardan uzaklaşan 44 yaşındaki İlknur Soydaş son olarak yaptığı açıklama ile 'Karabiber' lakabına isyan etti.

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Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş Karabiberden bıktım

Adının Karabiber olarak kalmasından rahatsız olduğunu söyleyen Soydaş, "Ben Karabiberim şarkısının klibiyle var olmadım. Birçok dizi ve filmde oynadım. Ama sürekli Karabiber olarak anılıyorum."

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş Karabiberden bıktım

"Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığım için rahatsız değilim ama başka bir sürü projem var... Bu arada setleri çok özledim." dedi.

Serdar Ortaç’ın ’Karabiberim’i İlknur Soydaş sitem etti! Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş Karabiberden bıktım

Yıllar sonra ortaya çıkan İlknur Soydaş güzelliği ile de adeta genç kızlara taş çıkardı.

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