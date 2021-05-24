Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

Demet Özdemir, başrolü olduğu Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda tatil sezonunu açtı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Demet Özdemir, siyah mayolu pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti. Demet Özdemir paylaşımına 'Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in havuz başından yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in güneşi kıskandıran son paylaşımı...