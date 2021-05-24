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Haberler Galeri Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’
Giriş Tarihi: 24.05.2021 06:27 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 06:35

Sevgilisi ile yapan siyah mayosuyla ! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

, başrolü olduğu dizisinin final yapmasıyla birlikte sonunda sezonunu açtı. Daha önce evinin bahçesinde güneşlenen Demet Özdemir bu sefer sosyal medyaya hesabından tatil pozlarını ardı ardına paylaştı. Demet Özdemir, siyah mayolu pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti. Demet Özdemir paylaşımına 'Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum' notunu da eklemeyi ihmal etmedi. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in havuz başından yaptığı paylaşımları da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen Demet Özdemir'in makyajsız hali övgüler topladı. İşte Demet Özdemir'in güneşi kıskandıran son paylaşımı...

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü oyuncu şimdi ise hesabında yaptığı bikinili paylaşımıyla çok konuşuldu.

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

Ünlü oyuncu , hesabında yaptığı mayolu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan oyuncu, mavi bikinisiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaştı.

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

hızını alamayınca üst üste cesur pozlarını paylaştı.

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile tatil yapan Demet Özdemir siyah mayosuyla mest etti! ‘Akşam güneşini hiç bir şartla kaçırmıyorum’

Havuzun ortasında deniz yatağında da sere serpe poz veren ünlü oyuncu sosyal medyanın gündemine oturdu.

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