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Haberler Galeri Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 02.08.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:31

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Tescilli güzel Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ilişkisiyle son dönemde adından sık sık söz ettiriyor. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla şoke olmuştu. Yaşananların ardından Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval'in, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyen eski sevgilisiyle şantaj iddiasıyla barıştığı konuşuluyordu. Şevval Şahin'den iddialara yanıt gecikmedi.

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Geçen haftalarda Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Marcus Aral'ın ayrılığı ve sonrasında yaşanan olaylar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Aral, kendisinden ayrılmadan iş insanı Kerem Kamışlı'yla görüşmeye başladığını söylediği Şahin'in gittiği restoranı basmış ve masasına oturup selfie çektiği Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle beraber denize atmıştı.

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Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Bu olayın ardından Şahin, hakkında çok ağır küfürler ettiği ses kaydı sosyal medyada elden ele dolaşan Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak kısa süre sonra ikili barıştı.

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Hiçbir şey olmamış gibi beraberliklerine devam eden Şevval Şahin ile Marcus Aral hafta başı Bebek'te bir mekandaydı.

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Dışarı ilk olarak Aral çıktı. Daha sonra kapıda Şevval Şahin göründü. Şahin sorulara yanıt vermeden araca bindi.

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