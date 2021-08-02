Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile şantaj yüzünden mi barıştı? Şevval Şahin'den iddialara yanıt geldi!

Tescilli güzel Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral ile ilişkisiyle son dönemde adından sık sık söz ettiriyor. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla şoke olmuştu. Yaşananların ardından Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Yiğit ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval'in, "Elimdeki görüntülerini yayınlarsam hayatın biter" diyen eski sevgilisiyle şantaj iddiasıyla barıştığı konuşuluyordu. Şevval Şahin'den iddialara yanıt gecikmedi.