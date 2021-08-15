Şevval Şahin’in annesi mayolu pozu ile sosyal medyayı kasıp kavurdu! Şevval Şahin paylaştı sosyal medya güzel annesini konuştu!

Tescilli güzel Şevval Şahin, güzelliğinin yanı sıra Yiğit Marcus Aral ile ilişkisiyle son dönemde adından sık sık söz ettiriyor. Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, uzun süreli ilişkilerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Sabancıların torunu Kerem Kamışlı ile boğazda yemek yiyen Şahin, Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasıyla şoke olmuştu. Yaşananların ardından Aral hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Şahin, eski aşkını çabuk affetti. Marcus Aral ile ilişkisine bir şans daha tanıyan Şevval Şahin şimdilerde sevgilisi ile tatilde. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Şevval Şahin son olarak annesi ile pozlarını paylaştı. Tatilde kızına eşlik eden Şevval Şahin'in annesi güzelliğiyle ilgi odağı oldu. 48 yaşındaki Şevval Şahin'in annesini görenler inanamadı. Oldukça genç görünen ve fiziği ile beğeni toplayan Şevval Şahin'in annesinin mayolu pozu övgüler aldı.