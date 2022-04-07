Giriş Tarihi: 07.04.2022 14:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
15:09
Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçen haftalarda yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, dün de kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Fenomenin paylaşımına, "O yaşta tırnak işlerine nereden özeniyor acaba?" yorumları yağdı.