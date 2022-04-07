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Haberler Galeri Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!
Giriş Tarihi: 07.04.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 15:09

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçen haftalarda yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, dün de kızı Melisa'yla birlikte gittiği basketbol maçından fotoğraflar paylaştı. Melisa Ilıcalı'nın protez tırnakları sosyal medyada eleştiri topladı. Fenomenin paylaşımına, "O yaşta tırnak işlerine nereden özeniyor acaba?" yorumları yağdı.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve açıklamasıyla magazin gündemine gelmeye devam ediyor.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Subaşı, geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı.

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Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Geçen haftalarda Meedo ile birlikteliğinin son bulduğunu duyuran Subaşı, ayrılık sonrası Türkiye'ye geri dönmüştü.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile paylaştı herkes o detaya takıldı! Yine tepkileri üzerine çekti!

Hakkındaki aşk iddialarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, son olarak kızı Melisa Ilıcalı ile basketbol maçını izlemeye gitti.

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