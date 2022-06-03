Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:33
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
14:49
Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! "Şaşırdın iyice"
Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirmişti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla ağzıları açık bırakıyor. Cesur pozlarıyla adından bahsettiren Subaşı, son olarak üstsüz poz verdi. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın peş peşe yayınladığı kareleri Instagram'ı yıktı. İşte Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozları...