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Haberler Galeri Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! "Şaşırdın iyice"
Giriş Tarihi: 03.06.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 14:49

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! "Şaşırdın iyice"

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı, evlilik teklifi aldığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini bitirmişti. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla ağzıları açık bırakıyor. Cesur pozlarıyla adından bahsettiren Subaşı, son olarak üstsüz poz verdi. 30 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın peş peşe yayınladığı kareleri Instagram'ı yıktı. İşte Şeyma Subaşı'nın üstsüz pozları...

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Şaşırdın iyice

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, 1,5 yıl birliktelik yaşadığı Mısırlı milyarder Meedo Alsaloussi ile evlilik yolundaki ilişkisine son vermişti. Ayrılığın ardından bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Şaşırdın iyice

Biten büyük aşkın ardından Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'nin yeni bir aşka yelken açtığı konulşuluyor.

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Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Şaşırdın iyice

Alsaloussi'nin İsrailli model Eden Polani ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Şaşırdın iyice

Mısırlı milyarderi çabuk unutan Şeyma Subaşı, pozlarıyla adeta düşma çatlatıyor.

Şeyma Subaşı üstsüz pozlarını peş peşe paylaştı! Şaşırdın iyice

Lüks yaşam tarzı ve attığı her adımla gündem olan Subaşı, kızıyla keyifli anlarını da takipçileriyle paylaşıyor.

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