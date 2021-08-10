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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! "Anasına bak kızını al"
Giriş Tarihi: 10.08.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 15:02

Şeyma Subaşı'nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! "Anasına bak kızını al"

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı. Şeyma Subaşı'nın anne ve babası ile verdiği pozlara sevgilisi de eşlik etti. Tekne tatilinden kareler paylaşan Şeyma Subaşı'nın annesinin dans şovu ilgi odağı oldu. Şeyma Subaşı'nın annesine "Anasına bak kızını al" yorumları yapıldı... İşte Şeyma Subaşı'nın annesi ve merak edilen babası...

Şeyma Subaşı’nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! Anasına bak kızını al

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti.

Şeyma Subaşı’nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! Anasına bak kızını al

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı.

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Şeyma Subaşı’nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! Anasına bak kızını al

Şeyma Subaşı'nın anne ve babası ile verdiği pozlara sevgilisi de eşlik etti.

Şeyma Subaşı’nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! Anasına bak kızını al

Tekne tatilinden kareler paylaşan Şeyma Subaşı'nın annesinin dans şovu ilgi odağı oldu.

Şeyma Subaşı’nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! Anasına bak kızını al

İşte Şeyma Subaşı'nın annesi ve merak edilen babası...

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