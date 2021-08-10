Şeyma Subaşı'nın annesi çılgın dansı ile sosyal medyayı salladı! "Anasına bak kızını al"

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıktı. Şeyma Subaşı'nın anne ve babası ile verdiği pozlara sevgilisi de eşlik etti. Tekne tatilinden kareler paylaşan Şeyma Subaşı'nın annesinin dans şovu ilgi odağı oldu. Şeyma Subaşı'nın annesine "Anasına bak kızını al" yorumları yapıldı... İşte Şeyma Subaşı'nın annesi ve merak edilen babası...