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Haberler Galeri Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 15:04 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 15:15

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı. Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ilk kez sosyal medya hesabından ilk kez Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü. Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a tatile gelmişti.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratan Şeyma Subaşı, annesi, babası, kızı ve yeniden barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte ailecek tekne tatiline çıkmıştı.

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Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Sevgilisi ile sık sık aşk pozları paylaşan Şeyma Subaşı'nın aksine Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ilk kez sosyal medya hesabından Şeyma Subaşı ile pozlarını paylaşıp duygusal bir not düştü.

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Kısa süre önce açtığı Instagram hesabında 148 bin takipçisi olan Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı'na aşkını haykırdı...

Şeyma Subaşı’nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den sürpriz hamle! Aşkını haykırdı!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi paylaşımına şu notu düştü:

Sana aşktan bahsedeyim. Sana aşkın sırrını bildiğini ya da bulduğunu söylemeye çalışan biri yalan söylüyor olabilir.

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