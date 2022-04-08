Sibel Can kayınvalide oluyor! Hakan Ural ile Sibel Can’ın oğulları Engincan Ural’dan sevgilisine evlenme teklifi!

Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlarda boy göstere güzel sanatçı Sibel Can'a gelin sürprizi! Sibel Can son olarak büyük oğlu Engincan Ural'ın evleneceği haberleriyle gündem oldu. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural geçtiğimiz aylarda 30 yaşına basmıştı. Engincan Ural evlilik yolunda ilk adımı attı. Son olarak Dila Tarkan'ın düğününe katılan kardeşler, Melisa Ural ve Engincan Ural ile Emir Aksüt birlikte boy göstermişti. Yakın arkadaşlarının düğününde nikah memuru kılığına girerek herkesi şaşırtan Engincan Ural'dan müjdeli haber geldi. Sibelcan'ın ilk göz ağrısı Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti. İşte Sibel Can ile Hakan Ural'ın müstakbel gelini...