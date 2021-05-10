HaberlerGaleriSibel Can'ın oğlu Engincan Ural çocukluğunu paylaştı... Nostalji fotoğraflarda körpecik anne Sibel Can güzelliğyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 10.05.2021 14:46Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 14:55
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural çocukluğunu paylaştı... Nostalji fotoğraflarda körpecik anne Sibel Can güzelliğyle hayran bıraktı!
Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlarda boy göstere güzel sanatçı Sibel Can son olarak büyük oğlu Engincan Ural'ın paylaşımlarıyla gündem oldu. Sibel Can ile Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural sosyal medya hesabından Anneler Günü paylaşımında bulundu. Annesi Sibel Can ile çocukluk fotoğraflarını paylaşan Engincan Ural ilgi odağı oldu. Engincan Ural'ın nostaljik paylaşımında Sibel Can'ı görenler "Körpecik anne Sibel" yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi. Sibel Can gençlik yıllarındaki güzelliğiyle kendine hayran bıraktı... İşte Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın Anneler Günü paylaşımı...