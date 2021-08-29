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Haberler Galeri Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!
Giriş Tarihi: 29.08.2021 14:48 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 14:52

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı 2018'de mide küçültme ameliyatı sayesinde 6,5 ayda 41 kilo vermişti. Damla Ersubaşı, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oldu. Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Genç oyuncunun bu hali 'Damla Ersubaşı günden güne eriyor' yorumlarına neden oldu. Son dönemde estetikleriyle dikkat çeken Damla Ersubaşı, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Minik dokunuşlar yaptırdım. Ayrıca bunu herkes yaptırıyor, çok normal bir şey" dedi. Damla, "Yanağıma, dudağıma, çeneme, burnuma dolgu yaptırdım. Botoksum da var" demişti. İşte sosyal medyayı sallayan Ersubaşı'nın son hali…

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan Damla Ersubaşı, 41 kilo vermişti.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

6,5 ayda 41 kilo veren genç oyuncu Damla Ersubaşı, zayıflama sürecini ve yaşadığı sıkıntıları anlatmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

Ben diyeti denedim, sporu denedim ama hiçbir şekilde kilo veremedim, vücudum yağ yakmıyordu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

90 kilogramdım %45 yağ oranı vardı. Son çarem ameliyat olmaktı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı adeta iğne ipliğe döndü! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı adeta salladı!

-Kilolu olmam benim hareketlerimi etkiliyordu, hayatımı zorlaştırıyordu doktora gittim diyet yaptım, spor yaptım ama kilo veremedim. Son çare ameliyat olmaya karar verdim.

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