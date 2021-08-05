Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun keyfi kaçtı! Sevilen çift Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu arkadaşlarıyla yemekte!

2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Kızı Lalin'i dünyaya getirdikten sonra setlere ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına hız vermişti. Sap sarı saçlarıyla her zaman dikkat çeken Sinem Kobal, son olarak radikal bir kararla saçlarını yıllar sonra koyu renge boyatmıştı. Şu sıralar tatilde olan sevilen çift önceki gün Alaçatı'da oyuncu dostları Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la yemekte görüntülendi. Kendilerini çeken gazetecileri fark eden ünlü isimlerin keyifleri kaçtı. İşte uzun süredir birlikte görüntülenemeyen Sinem Kolbal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun tatillerinden kareler...