Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü ilk defa göstermişti. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? Lalin'in kime benzediği sorularına Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu. Nuray Kobal, kızının çocukluk fotoğrafını torunu Lalin ile yan yana koydu. Nuray Hanım, Lalin'in annesi Sinem Kobal'a olan benzerliğine dikkat çekti.