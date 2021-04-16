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Haberler Galeri Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 07:21 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 07:34

'ın annesi son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile 'in benzerliği...

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sosyal medyadan kızı Lalin ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Sinem Kobal 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü ilk defa göstermişti. Peki Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın kızı Lalin kime benziyor? Lalin'in kime benzediği sorularına son noktayı koydu. Nuray Kobal, kızının çocukluk fotoğrafını torunu Lalin ile yan yana koydu. , Lalin'in annesi Sinem Kobal'a olan benzerliğine dikkat çekti.

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları 'le katlayan ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

Sosyal medyadan kızı ile ardı ardına yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan 6 aylık olan kızı Lalin'in yüzünü ilk defa göstermişti.

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Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

Peki ile 'ın kızı kime benziyor?

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

'in kime benzediği sorularına 'ın annesi son noktayı koydu.

Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal son noktayı koydu! İşte küçük Sinem ile Lalin'in benzerliği...

, kızının çocukluk fotoğrafını torunu ile yan yana koydu.

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