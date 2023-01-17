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Haberler Galeri Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:26

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etmişti. Bahar Candan daha önce de kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıklamıştı. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Candan son olarak süper minisiyle paylaşım yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay paylaşımı…

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan, süper minisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bahar Candan'ın paylaşımına övgü dolu mesajlar yağdı. 'İşte Benim Stilim' ve 'Doya Doya Moda' yarışmalarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, süper minisiyle ilgi odağı oldu. Mor mini eteği ile pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

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Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan son olarak süper minisi ile olay oldu.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

Bahar Candan paylaştığı süper minili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı dillerde!

Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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