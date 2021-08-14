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Haberler Galeri Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...
Giriş Tarihi: 14.08.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 13:34

Solmaz Çiros'un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı. Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor. Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı dans videoları ile gündeme geldi. Solmaz Çiros'un dans videolarına fazla kiloları damga vurdu. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali...

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali...

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, bu defa Bulgaristan'da katıldığı birdüğündeki performansıyla dikkatleri çekti.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali...

Solmaz Çiros, izdivaç programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali...

En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, programda yaptığı kalça danslarıyla hafızalara kazınmıştı.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali...

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Solmaz Çiros, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Solmaz Çiros’un çılgın dans videosuna fazla kiloları damga vurdu! Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali...

Son olarak Bulgaristan'da bir düğünde sahne alan Solmaz, dansıyla yine tüm bakışları üzerine çekti.

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