Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

Müge Anlı, bugün ekrana gelen programında 25 Temmuz 2018 tarihinde Balıkesir'de av tüfeğiyle öldürülen Mustafa Kut'un (50) cinayetine yer verdi. Eşinin ölümünün ardından köylüleri Ramazan Şahin'in yollarına aşk mektupları bıraktığını söyleyen Dürdane Kut, şahsın bu cinayette parmağı olduğunu iddia etti. Acılı eşin sözleri üzerine Müge Anlı, "Bunlar nasıl sözler? Bu mektupta, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' yazıyor" diyerek okuduğu mektupla herkesi şaşkına çevirdi.