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Haberler Galeri Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 20:13

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

Müge Anlı, bugün ekrana gelen programında 25 Temmuz 2018 tarihinde Balıkesir'de av tüfeğiyle öldürülen Mustafa Kut'un (50) cinayetine yer verdi. Eşinin ölümünün ardından köylüleri Ramazan Şahin'in yollarına aşk mektupları bıraktığını söyleyen Dürdane Kut, şahsın bu cinayette parmağı olduğunu iddia etti. Acılı eşin sözleri üzerine Müge Anlı, "Bunlar nasıl sözler? Bu mektupta, 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' yazıyor" diyerek okuduğu mektupla herkesi şaşkına çevirdi.

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

Son dakika: Balıkesir Havran'a bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere evden ayrıldı. Evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Mustafa Kut, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu. Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Kut'un, 3 metre yakınından av tüfeği ile sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

BİR CİNAYET, İKİ AYRI AŞIK!

Müge Anlı, ekrana getirdiği cinayete ilişkin canlı yayında detayları paylaşırken talihsiz adamın su borusu yüzünden tartışma yaşadığı kişiler ile ölümünden sonra eşi Dürdane Kut'un yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'e dikkat çekti. Eşinin katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen iki çocuk annesi Dürdane Kut, tarlasına, bahçesine ve köy yollarına aşk mektubu bırakan Ramazan Şahin'in cinayetle ilgisi olduğunu iddia etti.

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Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

Evlenmeden önce eşinin kuzeni Necati Kır'ın da kendisini sevip istediğini ancak Mustafa Kut'la evlendiği için iki kuzenin aralarının bozuk olduğunu söyleyen Kut, eşinin ölümüyle kuzeni Necati'nin de bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

"SENİ BAŞKALARINA YAR ETMEM"

Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Müge Anlı, Ramazan Şahin'in Dürdane Kut'a yazdığı mektupları canlı yayında okudu. İşte Müge Anlı'nın mercek altına aldığı Mustafa Kut cinayetinde, ekran başındaki izleyicisine okuduğu Dürdane
Kut'a yazılan aşk mektubu:

Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

"Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum. O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni delileler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım sana. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim. Sen benden yollarda neden kaçıyorsun?"

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