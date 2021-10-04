Son dakika: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç anlar! Müge Anlı mektubu okuyunca şaşkına döndü...

"Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, seksi Dürdane'm, koca ineğim benim... Akşamlara kadar seni Pazar yerlerinde arıyorum. O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni delileler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım sana. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim. Sen benden yollarda neden kaçıyorsun?"