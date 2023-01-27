Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:16

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyorlar. Kuaföründen çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sosyal medyaya düşen büyük kızı Lalin'in fotoğrafı hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Lalin, anneye mi babaya mı benziyor?" tartışmalarına noktayı koydu. Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin kime benziyor?" tartışmasına "Gözleri aynı ben ama diğer yanları aynı annesi" dedi. Kenan İmirzalıoğlu, küçük kızı Leyla'nın kime benzediğini soran muhabirlere bakın nasıl yanıt verdi…