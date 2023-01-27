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Haberler Galeri Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kızları Leyla kime benziyor?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 09:16

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Güzel oyuncu Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Ünlü çiftin Mayıs 2022'de ise küçük kızları Leyla dünyaya geldi. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızlarıyla birlikte sakin bir hayat sürmeyi tercih ediyorlar. Kuaföründen çıkarken görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Sosyal medyaya düşen büyük kızı Lalin'in fotoğrafı hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Lalin, anneye mi babaya mı benziyor?" tartışmalarına noktayı koydu. Kenan İmirzalıoğlu, "Lalin kime benziyor?" tartışmasına "Gözleri aynı ben ama diğer yanları aynı annesi" dedi. Kenan İmirzalıoğlu, küçük kızı Leyla'nın kime benzediğini soran muhabirlere bakın nasıl yanıt verdi…

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile altı yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sosyal medyaya düşen büyük kızı Lalin'in fotoğrafı hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Lalin, anneye mi babaya mı benziyor?" tartışmalarına noktayı koydu. Kenan İmirzalıoğlu, 2022 Mayıs'ta doğan kızı Leyla için ise şunları söyledi…

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Atv'nin efsane yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

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Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyaya düşen büyük kızı Lalin'in fotoğrafı hakkında konuşan başarılı oyuncu, "Lalin, anneye mi babaya mı benziyor?" tartışmalarına noktayı koydu: "Lalin'in gözleri aynı ben, diğer yanları aynı annesi."

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

'BOZKIR BEBESİ LEYLA'
Kenan İmirzalıoğlu, 2022 Mayıs'ta doğan kızı Leyla için ise şunları söyledi: "Leyla daha bir bozkır bebesi. Her gün büyüyor ve değişiyor. Zaman onlarla çok güzel geçiyor. Rabbim herkesin evladını bağışlasın, güzel günler göstersin."

Son noktayı koydu! Peki, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’nun küçük kızları Leyla kime benziyor?

Lalin'in sevimliliği, sosyal medyaya damga vurmuştu.

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