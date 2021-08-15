Songül Karlı parmağını ısırdığı pozu ile yine adından söz ettirdi! 47 yaşındaki Songül Karlı’dan olay poz!

Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'nın değişimi son dönemde Seda Sayan, şarkıcı Ceylan gibi isimlerle adeta yarışıyor... 47 yaşındaki Songül Karlı geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü kutladığı bir paylaşımda bulunmuş, uyguladığı filtre ile sosyal medyanın diline düştü. "Estetikle az değişmiş gibi bir de filtreyi basıyor" eleştirileri ile sık sık karşılaşan Songül Karlı son olarak dekolteli siyah beyaz pozu ile dikkat çekti. Parmağını ısırdığı pozunu paylaşan Songül Karlı'ya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı. İşte Songül Karlı'nın dikkat çeken paylaşımları...