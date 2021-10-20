Sosyal medyanın konuştuğu gerçek! Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişki şoke etti!

Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan güzel oyuncu Miray Daner ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan ve sonrasında yer aldığığı Çukur dizisi ile gönülleri feth eden yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı.