Sosyal medyanın konuştuğu gerçek! Aras Bulut İynemli ile Miray Daner arasındaki ilişki şoke etti!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Miray Daner son dönemde adını sıkça duyduğumuz genç oyunculardan. Genç oyuncu Miray Daner sosyal medyanın en çok merak edilen ünlü isimleri arasında. Kariyerinin zirvesine emin adımlarla tırmanan güzel oyuncu Miray Daner ile Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansı ile iyi bir çıkış yakalayan ve sonrasında yer aldığığı Çukur dizisi ile gönülleri feth eden yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı. Peki bu iki ünlü genç oyuncunun nasıl bir bağlantısı var dersiniz. Birçok ünlünün aslında akraba olduğunu bir çoğumuz bilmeyiz. İşte bunlardan ikisi de Aras Bulut İynemli ve Miray Daner. İşte şöhret basamaklarını birer ikişer tırmanan iki genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Miray Daner arasındaki akrabalık bağı ve sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...