Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

Bir döneme damga vuran isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar, günlük hayatlarına döndükten sonra bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Son olarak değişimiyle adından söz ettiren isim Meryem Kasap oldu. Survivor 2020'ye katılan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Survivor Meryem'in inanılmaz değişimi takipçilerinin diline düştü. İşte Meryem Kasap'ın sosyal medyayı kasup kavuran o hali...