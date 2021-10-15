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Haberler Galeri Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap'ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 11:57

Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap'ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

Bir döneme damga vuran isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Survivor yarışmasından çıkan yarışmacılar, günlük hayatlarına döndükten sonra bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Son olarak değişimiyle adından söz ettiren isim Meryem Kasap oldu. Survivor 2020'ye katılan ve sakatlığı nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın estetiksiz hali ortaya çıktı. Survivor Meryem'in inanılmaz değişimi takipçilerinin diline düştü. İşte Meryem Kasap'ın sosyal medyayı kasup kavuran o hali...

Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

Survivor 2020 programında yarışan, ancak sakatlığı nedeniyle Survivor 2020'den diskalifiye olan 29 yaşındaki Meryem Kasap, değişimiyle sosytal medyada ilgi odağı oldu.

Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

Survivor Meryem Kasap'ın estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı.

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Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRMIŞ

Snob Magazin'in haberine göre; Meryem Kasap'ın yüzündeki değişimi görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kasap'ın burun estetiği yaptırdığı öğrenildi.

Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!

İşte Meryem Kasap'ın yıllar içerisindeki müthiş değişimi;

Survivor Meryem meğer estetik güzeliymiş! Meryem Kasap’ın inanılmaz değişimi sosyal medyanın diline düştü!
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