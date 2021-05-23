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Haberler Galeri Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!
Giriş Tarihi: 23.05.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:48

yarışmasıyla adını duyuran estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

yarışmasıyla adını duyuran , sosyal medyada oldu. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. 35 yaşındaki atlet Karadere büyük ilgi gördü. yılında yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir geçirdi ve sosyal medya tarafından konuşulur oldu. Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Nagihan Karadere'nin sosyal medyanın gündemine oturan son hali…

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yapan , değişimiyle herkesi şoke etti. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

yılında ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan , yarışmadan sonra büyük bir geçirdi ve tarafından konuşulur oldu.

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

Eşinden olaylı bir şekilde boşanan yaptırdığı operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere estetiğin dozunu kaçırınca sosyal medyanın diline düştü!

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.

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