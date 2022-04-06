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Haberler Galeri Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:00

Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Geçen aylarda babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Derin göğüs dekoltesi ile poz veren Pelin Öztekin'e binlerce beğeni yağmıştı. İşte Pelin Öztekin'in son hali...

Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!

Derin göğüs dekoltesiyle poz veren Öztekin, son halini yayınladı.

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