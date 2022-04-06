Giriş Tarihi: 06.04.2022 14:00
Tam 93 kilo vermişti! Değişimiyle büyüleyen Pelin Öztekin derin göğüs dekolteli pozuyla yaktı geçti!
Geçen aylarda babası usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin, her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti. Derin göğüs dekoltesi ile poz veren Pelin Öztekin'e binlerce beğeni yağmıştı. İşte Pelin Öztekin'in son hali...