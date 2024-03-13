Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
07:43
Tanıyabilene aşk olsun! 'Bay Pardon' olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!
Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaan Girgin şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile kariyerinin zirvesinde olan Kaan Girgin son hali ile şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...