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Haberler Galeri Tanıyabilene aşk olsun! 'Bay Pardon' olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 07:43

Tanıyabilene aşk olsun! 'Bay Pardon' olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

Şimdilerde 56 yaşında olan ünlü oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaan Girgin şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. 90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile kariyerinin zirvesinde olan Kaan Girgin son hali ile şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu Kaan Girgin'in son hali...

Tanıyabilene aşk olsun! ’Bay Pardon’ olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

Bir banka reklamıyla şöhret kapılarını araladı... Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı. 2000'li yılların başında yakışıklılığı ile dikkat çeken Kaan Girgin'in son hali hayranlarını şaşırttı. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla oldukça yaşlı görünüyordu.

Tanıyabilene aşk olsun! ’Bay Pardon’ olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

HAFIZALARDA "BAY PARDON" OLARAK YER ALDI

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

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Tanıyabilene aşk olsun! ’Bay Pardon’ olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Tanıyabilene aşk olsun! ’Bay Pardon’ olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Tanıyabilene aşk olsun! ’Bay Pardon’ olarak tanıdığımız Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Yıllar ona da acımasız davrandı!

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile ikinci kez nikah masasına otudu. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

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