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Haberler Galeri Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı! "Evet o benim"
Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:12

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı! "Evet o benim"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı! Evet o benim

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizinde boy gösteriyor. Her hareketiyle konuşulan Sarıkaya, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı! Evet o benim

Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı.

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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı! Evet o benim

Sarıkaya, son olarak katıldığı İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 13. Sosyal Medya Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Sarıkaya önceki akşam katıldığı ödül törenine hem tarzı hem de itiraflarıyla damgasını vurdu.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı! Evet o benim

"En iyi kadın oyuncu" ödülüne layık görülen Serenay Sarıkaya'nın siyah tül kombini göz doldurdu.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya’dan Mert Demir itirafı! Evet o benim

Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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