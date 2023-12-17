Giriş Tarihi: 17.12.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 11:12

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti...Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı! "Evet o benim"

Kıvanç Tatlıtuğ ile Aile dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, her hareketiyle adından söz ettiriyor. Geçmişte Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşan Serenay Sarıkaya'nın adı son olarak Mert Demir ile anılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın son dönemin popüler şarkıcılarından Mert Demir'le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya'nın Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında da vokal yaptığı iddia edilmişti. Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı geldi.