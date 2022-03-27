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Haberler Galeri Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray "Her yaşta ayrı güzel" dedirtti!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 07:08 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 07:18

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray "Her yaşta ayrı güzel" dedirtti!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleşmişti. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını yine yıllara meydan okuyan güzelliğiyle mest etti Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağdı. Sanatçı dostlarının da aralarından buunduğu takipçilerinden yorum üstüne yorum alan Türkan Şoray "Her yaşta ayrı güzel" dedirtti! İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik dokunuşlar yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın yeni paylaşımı...

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray Her yaşta ayrı güzel dedirtti!

Usta sanatçı Türkan Şoray son paylaşımı ile "Her yaşta ayrı güzel" dedirtti! İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik dokunuşlar yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın yeni paylaşımı...

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray Her yaşta ayrı güzel dedirtti!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı.

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Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray Her yaşta ayrı güzel dedirtti!

20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleşmişti.

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray Her yaşta ayrı güzel dedirtti!

Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koyuyor.

Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı! Yeşilçam’ın ’Sultan’ı Türkan Şoray Her yaşta ayrı güzel dedirtti!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı.

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