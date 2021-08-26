Tuvana Türkay sarışın ablasına övgüler yağdırdı! Tuvana Türkay’ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti!

Güzelliğiyle dikkat çeken oyunculardan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay sosyal medyada trend oldu. Sosyal medyada oldukça popüler olan Tuvana Türkay paylaşımlarıyla hayranlarının markajında. Bu defa ise Tuvana Türkay değil ablası Katre Türkay gündem oldu. Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay güzelliğiyle nefes kesti. Birbirlerine çok benzetilen Tuvana Türkay ile ablası Katre Türkay'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu. 'Sarışın Tuvana' yorumları yapılan ablasına övgüler yağdı. İşte Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay...