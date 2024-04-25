Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:39 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 07:44

Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

İstanbul'un Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü bir işletmede, geçtiğimiz kasım ayında şoke eden bir cinsel istismar vakası meydana geldiği ortaya çıktı. İşletmenin müdürü Mecit A. (47) aynı işletmede çalışan Selvihan Z.'ye (33) bir bardak içki ısmarladı. İçkiyi içen genç kadın bilincini kaybedecek dereceye geldi. İstifra etmek için tuvalete giden mağdur burada müdürünün istismarına maruz kaldı. Aldığı alkolün etkisiyle hareket edemeyecek hale gelen mağdur kadın uğradığı istismar sonrası karakola giderek saldırgandan şikâyetçi oldu. DNA profil incelemesinde genç kadının tecavüze uğradığı anlaşılınca saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstismarcı hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü bir işletmede cinsel istismar vakası meydana geldiği ortaya çıktı. Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana geldi. 33 yaşındaki Selvihan Z., isimli genç kadın ünlü işletmede garson olarak çalışıyordu. 47 yaşındaki Mecit A., ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z., alkolün dozunu kaçırınca sarhoş oldu.

Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

İŞLETME MÜDÜRÜ GARSON KIZI İSTİSMAR ETTİ
Mekânın tuvaletine giden genç kadın istifra etmeye başladı. Bu sırada personelinin yanına gelen Mecit A., genç kadına dokunarak taciz etmeye başladı. Genç kadın Mecit A.'ya karşı koymaya çalıştı ancak alkolün etkisiyle tepki veremedi. İddiaya göre Mecit A, Selvihan Z.'nin çaresiz durumundan faydalanarak cinsel istismarda bulundu. Sabah olduğunda istismara uğradığını fark eden genç kadın karakola giderek Mecit A.'dan şikayetçi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

ALDIĞI İÇKİ SONRASI BİLİNCİNİ KAYBETTİ
Selvihan Z., karakolda verdiği ifadesinde iş yerinde Mecit A.'nın kendisine bir bardak içki verdiğini, bu içkiyi içince bilincini yitirdiğini ve ayakta durmakta zorlandığını anlattı. Tuvalete istifra etmek için gittiğinde Mecit A.'nın da kendisini takip ederek önce dokunduğunu ardından zorla üzerindekileri çıkararak kendisine sahip olduğunu anlattı. Genç kadın Mecit A.'nın kendisine yönelik bu tür eylemleri iki kez daha yapmaya çalıştığını söyleyerek şikâyetçi olduğunu beyan etti.

Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

"BENİMLE CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAR MI?"
Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı işyerinde çalışan başka bir kadın garsonun bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Genç kadın ifadesinde işletme müdürünün yanına gelerek, "Selvihan çok güzel bir kadın onunla birlikte olmak istiyorum. Kendisine 'fuckbody'm olmasını teklif etsem tepkisi ne olur?" diye sordu. Bende çok şaşırmıştım" şeklinde konuştu.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Gözaltına alınan şüpheli üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti. Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuştu ve genç kadının tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Gözaltına alınan istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

SON DAKİKA