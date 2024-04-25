Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...

"BENİMLE CİNSEL BİRLİKTELİK YAŞAR MI?"

Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aynı işyerinde çalışan başka bir kadın garsonun bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu. Genç kadın ifadesinde işletme müdürünün yanına gelerek, "Selvihan çok güzel bir kadın onunla birlikte olmak istiyorum. Kendisine 'fuckbody'm olmasını teklif etsem tepkisi ne olur?" diye sordu. Bende çok şaşırmıştım" şeklinde konuştu.

12 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Gözaltına alınan şüpheli üzerine atılı suçlamaları reddederek kendisine iftira atıldığını iddia etti. Genç kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuştu ve genç kadının tecavüze maruz kaldığı belirlendi. Gözaltına alınan istismarcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Mecit A., hakkında, 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.