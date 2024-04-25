Giriş Tarihi: 25.04.2024 07:39
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
07:44
Ünlü işletmede tecavüz skandalı! İşletme müdürü önce içki verdi sonra...
İstanbul'un Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan ünlü bir işletmede, geçtiğimiz kasım ayında şoke eden bir cinsel istismar vakası meydana geldiği ortaya çıktı. İşletmenin müdürü Mecit A. (47) aynı işletmede çalışan Selvihan Z.'ye (33) bir bardak içki ısmarladı. İçkiyi içen genç kadın bilincini kaybedecek dereceye geldi. İstifra etmek için tuvalete giden mağdur burada müdürünün istismarına maruz kaldı. Aldığı alkolün etkisiyle hareket edemeyecek hale gelen mağdur kadın uğradığı istismar sonrası karakola giderek saldırgandan şikâyetçi oldu. DNA profil incelemesinde genç kadının tecavüze uğradığı anlaşılınca saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstismarcı hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.