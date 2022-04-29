Giriş Tarihi: 29.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 16:44

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın boncuk gözlü kızı Deniz 18 oldu! Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'in güzelliği büyüledi!

Oyuncu, sunucu ve tiyatrocu Hakan Yılmaz bu kez sosyal medyada kızı ile gündem oldu. Ekranların ve tiyatronun başarılı isimlerinden Hakan Yılmaz son olarak sosyal medya hesabından kızları ile paylaşımda bulundu. 18 yaşına basan kızı Deniz'in kepli fotoğrafını paylaşan Hakan Yılmaz "Canım kızlarım... Gözlerim dolu dolu şükrediyorum" notunu düştü. Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz'ın güzelliği görenleri büyüledi. Mavi gözleri ile dikkat çeken Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz şimdiden ilgi odağı oldu. İşte oyuncu Hakan Yılmaz'ın kızları Deniz ile Yağmur ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen çocukları...